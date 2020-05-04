Судно, способное достроить Северный поток-2, стало на якорь близ Калининграда

Судно "Академик Черский", которое планировалось использовать для достройки трубопровода "Северный поток-2", остановилось около Калининграда.

Об этом сообщает Коммерсант.

Трубоукладчик стал на якорь недалеко от города в Гданськом заливе.

Судно дошло до берегов Мозамбика, обогнуло Африку и прибыло к Канарским островам.

Далее судно плыло до египетского Порт-Саида, куда оно должно было прийти 30 апреля. Однако трубоукладчик не прошел Гибралтарский пролив, а направился на север Атлантики, взяв курс на Абердин в Великобритании.

В колонке на Delo.ua сказано, что даже с санкциями США Северный поток-2 удастся достроить, то его будет невозможно запустить в сегодняшнем варианте, так как собственник трубы не может быть одновременно собственником прокачиваемого газа.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.

"Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак.