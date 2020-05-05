Boeing представила первый беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии

Boeing Australia представила прототип реактивного беспилотного летательного аппарата, который может управляться искусственным интеллектом для ВВС Австралии.

Об этом сообщает CNN.

Loyal Wingman в длине 11,5 м и дальностью полета в 3200 км, будет "использовать искусственный интеллект для самостоятельного полета или поддержки пилотируемых самолетов, сохраняя при этом безопасное расстояние между другими самолетами".

По словам корпорации, беспилотники смогут участвовать в радиоэлектронной борьбе, а также в разведывательных и наблюдательных миссиях и быстро переключаться между этими ролями.

Это также первый беспилотник, "который будет спроектирован и изготовлен в Австралии более чем за 50 лет".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что эти беспилотники в будущем заменят более дорогие боевые самолеты страны, такие как стелс-истребители F-35 и их пилотов, а производство беспилотников поможет справиться с текущим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Программа Loyal Wingman помогла поддержать около 100 высокотехнологичных рабочих мест в Австралии. Такие проекты будут иметь решающее значение для поддержки роста и поддержки рабочих мест, поскольку экономика восстанавливается после пандемии Covid-19", – говорится в заявлении Моррисона.

Правительство Австралии инвестировало в проект около 40 миллионов долларов. В Boeing говорят, что проект представляет собой крупнейшую инвестицию в беспилотные самолеты за пределами США, хотя не дают конкретных цифр.

"Мы гордимся тем, что сделали этот значительный шаг вперед с Королевскими австралийскими ВВС и продемонстрировали потенциал умного беспилотного объединения в качестве мультипликатора сил", – сказала Кристин Робертсон, вице-президент и генеральный менеджер по автономным системам обороны Boeing. "Мы с нетерпением ожидаем запуска самолета в летные испытания и опробования концепции беспилотного объединения".

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