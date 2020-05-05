Во Франции 12% пар планируют перерыв в отношениях после карантина, – соцопрос

Во Франции 4% пар расстанутся после карантина и еще 12% планируют перерыв в отношениях. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса исследовательского института Ifop, пишет Le Parisien.

Специалисты Ifop констатируют, что сделать перерыв в отношениях после карантина планирует каждая десятая французская пара.

Вместе с тем, отмечают социологи, большинство пар во Франции успешно преодолели изоляцию. Так, 60% опрошенных заявили, что постоянное пребывание вместе никак не отразилось на их отношениях. 30% заявили, что им даже удалось сблизиться. Лишь 10% назвали такой опыт "тягостным" или даже "катастрофическим". При этом, труднее всего совместная изоляция давалась молодым парам.

По данным Ifop, 12% респондентов не стали бы проводить карантин повторно со своим партнером. Социолог Франсуа Крауса заявил, что большая часть из этих 12% – женщины, которые предпочли бы изолироваться в одиночестве.

"Главные проблемы – распределение домашних дел и уход за детьми, к которым женщин привлекают чаще. Это провоцирует фрустрацию и желание отдалиться", – объяснил Краус.

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