Пожилая пара лечилась в одной палате

В США супруги Адриан и Стюарт Бейкер были женаты более 51 года. 29 марта они оба умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, с интервалом в шесть минут. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, пара жила во Флориде. Ни у одного из них не было серьезных диагнозов. Стюарту Бейкеру было 74 года. Адриан Бейкер было 72 года.

О смерти пожилой пары рассказал их сын Бадди Бейкер.

По словам Бейкера, около трех недель назад Стюарт и Адриан пошли к врачу после того, как им стало плохо. Их отправили лечиться домой. У отца Бейкера поднялась температура и его положили в больницу, мать осталась лечиться дома.

После диагностирования у Стюарта коронавируса Адриану также госпитализировали. Пожилую пару положили в одну палату, в которой они и умерли с разницей в шесть минут.

"Пока это не коснется вас или не коснется кого-то, кого вы знаете, или вы не услышите историю, вы как бы чувствуете себя от нее отстраненным", – сказал Бадди Бейкер.

В четверг, 2 апреля 2020 года, Бадди Бейкер похоронил своих родителей.

Убитый горем мужчина говорит, что надеется на то, что история его семьи может стать катализатором перемен. Он призывает людей следить за своим здоровьем, не нарушать карантинный режим и верить в лучшее.

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