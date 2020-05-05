108 вакцин против COVID-19 разрабатываются по всему миру, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 108 потенциальных вакцин против Covid-19 разрабатываются по всему миру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные ВОЗ.

Восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Национальный институт здоровья (NIH) в США стал первым, кто начал тестирование на людях – 16 марта.

В доклинической фазе находятся испытания групп со всего мира, в том числе из Университета Токио, Университета Тулейн, Университет Альберты и Университет Питтсбурга.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина.