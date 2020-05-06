Рейтинг Путина упал до исторического минимума, – Левада-Центр

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При этом, поддержка российского лидера со стороны граждан РФ остается на уровне 59%

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума, сообщает Левада-центр.

При этом, поддержка российского лидера со стороны граждан остается на уровне 59%,  не поддерживают его деятельность 33% опрошенных, еще 8% затрудняются ответить на вопрос.

Как отмечается, это самый низкий показатель популярности российского лидера за последние 20 лет.  

Исследование проводилось 24-27 апреля методом телефонных интервью. Всего опросили 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как ранее писал Фокус: