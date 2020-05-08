Трамп и Пенс будут проходить проверку на коронавирус каждый день

После того как коронавирусом заразился один из личных помощников президента Дональда Трампа, хозяина Белого дома убедили, что необходимы дополнительные меры предосторожности. Отныне Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс будут ежедневно сдавать анализы на коронавирус.

Об этом передает Reuters.

О прохождении ежедневного тестирования заявил сам президент США во время встречи с губернатором штата Техас в Овальном кабинете. Он сказал, что лично почти не общался с заболевшим помощником, однако признал, что ежедневное тестирование необходимо.

"Нас тестировали каждую неделю. Сейчас мы будем тестироваться ежедневно. Но даже если вас проверяют каждый день, всякое может случиться", – сказал Трамп.

Издание пишет, что во время этой встречи Трамп, как и Пенс, были без масок.

Представитель Белого дома Хоган Гидли заверил, что после обнаружения коронавируса у сотрудника администрации, Трамп и Пенс сдали тесты на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса "самой страшной атакой" на Соединенные Штаты.