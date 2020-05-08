Безработица в США ставит рекорды: за апрель 20,5 млн человек потеряли работу
Уровень безработицы в США за апрель вырос до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу, из них 19,5 млн – в частном секторе и 0,98 млн – в государственном.
Значительные сокращения произошли в гостиничном и ресторанном бизнесе – 7,6 млн человек, в розничной торговле – 2,1 млн, в сфере здравоохранения – 1,4 млн. Производственные предприятия сократили 1,3 млн человек, а строительные компании – 1 млн.
Газета The Washington Post отметила, что это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии. Однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики: в среднем они прогнозировали скачок безработицы до 16%.
Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость по причинам экономического характера, в апреле вырос до 22,8% с 8,7% в марте.
Напомним, число безработных в Украине за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным ТПП, за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.