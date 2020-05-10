Три европейских страны обсуждают "мини-шенген" – хотят открыть границы для свободного перемещения
Главы МИД Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможность смягчить ограничения по пересечению границ своих границ. Об этом заявил замглавы МИД Словакии Мартин Клус, пишет Novinky.
"Мы можем создать что-то наподобие мини-шенгена", – говорит Клус и добавляет, что такая система может заработать уже летом.
По его словам, основное условие смягчения ограничений по пересечению границ – стабильная эпидситуация во всех трех странах.
Клус также добавил, что сейчас в Словакию могут въезжать только граждане этой страны. По въезду в страну, словаки отправляются на обсервацию и находятся на ней до тех пор, пока они не сдадут отрицательный тест на коронавирус.
Такую обсервацию уже прошли 200 человек, говорят в словацком МИД.
По данным Worldometer, в Словакии за все время коронавирус подхватили 1 457 человек. 26 человек умерли. За сутки в стране – только два новых случая.
В Чехии – 8 106 инфицированных и 279 смертей. За сутки – 11 новых случаев.
В Австрии – 15 871 случаев COVID-19 при 618 летальных исходах. За сутки в стран зафиксировали 38 новых случаев коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Чехия стала первой страной в Евросоюзе, которая вместе со смягчением карантина открыла свои границы. Теперь гражданам разрешено свободно передвигаться по стране и выезжать за границу.
- Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что с 15 мая отменяется ограничение на поездки по странам Балтии для граждан Литвы, Латвии и Эстонии.