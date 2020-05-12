Лоукостер Ryanair планирует возобновить 40% авиарейсов с июля

Ирландский лоукостер Ryanair планирует с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Аvianews со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что экипаж самолета и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Также авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать очередей в туалет.

Кроме того, Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19.

Как уточняет Reuters, в настоящее время Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.

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