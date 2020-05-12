Два месяца карантина: в малазийском ТРЦ покрылись плесенью кожаные товары
В Малайзии, в одном из местных торговых центров, кожаные изделия покрылись плесенью после двух месяцев карантина. Об этом сообщает Daily Mail.
Изображения кожаных сумок, портмоне, обуви и других изделий, покрытых плесенью, появились в Facebook.
"Разрешение на открытие магазина не имеет смысла… товары все повреждены после того, как их оставили в магазине на 2 месяца", – написал автор поста Некс Незеум.
Стоит подчеркнуть, что страна постепенно смягчает всеобщий карантин, который начался 18 марта и был продлен до 9 июня.
Также отмечается, что плесенью покрылись не только изделия из натуральной кожи, но и даже искусственной. Пока остается неизвестным, где именно располагается ТРЦ, но пользователи Facebook предположили, что это произошло в штате Сабах.
Некоторые пользователи предполагают, что такое могло произойти из-за отключения кондиционеров в магазине.
"Это поразительно актуально во всем мире и повлияет на бизнес. Хорошая работа по информированию", – написал один из пользователей соцсети.
Как ранее сообщал Фокус:
- В чистых каналах Венеции завелись лебеди и дельфины. Всему виной – карантин и отсутствие туристов.
- На юге Франции к опустевшим пляжам приплыли киты, акулы и дельфины. Также в прибрежных водах появились тунец и морские птицы.
- А Земля стала меньше "дрожать" из-за пандемии коронавируса. Из-за карантина по всей планете фиксируется значительное снижения уровня сейсмического шума.