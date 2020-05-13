Зять Трампа намекнул на возможность переноса президентских выборов в США

Мир
Позже, ему пришлось оправдываться за свои слова

Зять и советник президента США Джаред Кушнер в интервью изданию Time заявил, что на фоне пандемии коронавируса нет гарантий того, что президентские выборы в Америке пройдут в намеченный срок  – 3 ноября 2020 года. 

На вопрос издания, может ли он ручаться за проведение президентских выборов в США по графику, Кушнер ответил: "Я не уверен, что могу сказать, что будет так или иначе, но прямо сейчас план таков (провести выборы в срок)".

"Хотелось бы надеяться, что к сентябрю, октябрю, ноябрю мы сделаем достаточно в вопросе тестирования (на коронавирус), а также множество других вещей для предотвращения будущей вспышки такой мощности, которая могла бы заставить нас вновь уйти в изоляцию. Я действительно верю в то, что если Америка выйдет из карантина, ей будет очень трудно войти туда опять",  – сказал Кушнер.

Слова зятя Трампа вызвали волну критики у противников президента США, в результате чего Кушнеру пришлось оправдываться.

 В комментарии телеканалу NBC, он попытался разъяснить свою позицию

"Я  не был вовлечен в какие-либо дискуссии, связанные с попытками изменить дату президентских выборов, и я не осведомлен о них",  – сказал Кушнер.

Напомним, главный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп попытается отсрочить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре.

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