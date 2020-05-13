В президентской гонке Байден опережает Трампа на 8%, – опрос

Все больше американцев критически оценивают действия администрации Трампа в условиях эпидемии коронавируса

Вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байден опережает в гонке действующего президента Дональда Трампа на 8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

В частности, 46% зарегистрированных избирателей заявили, что поддержат Байдена 3 ноября этого года, в то время как за Трампа собираются проголосовать 38%. Согласно этим данным, с прошлой недели Байден увеличил свое лидерство на 2%.

Согласно опросу, 41% избирателей одобряют деятельность Трампа на посту президента, что на 4% ниже, чем было в апреле. 56% зарегистрированных избирателей считают, что действующий президент плохо выполняет свою работу.

Опрос проводился онлайн среди 1112 совершеннолетних респондентов, погрешность составляет до 4 процентных пунктов.

Как отмечает Reuters, эти данные свидетельствуют о том, что все больше американцев критически оценивают действия администрации Трампа в условиях эпидемии коронавируса. Согласно опросу, тех, кто недоволен как проходит борьба с пандемией на 13% больше, чем тех, кто считает, что действия правительства правильные.

Отметим, президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса "самой страшной атакой" на Соединенные Штаты.

Он также заявил, что сомневается в достоверности высоких рейтингов своего вероятного соперника на будущих президентских выборах Джо Байдена, которые он демонстрирует в последнее время.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о президентской гонке с Байденом, так как считает, что Обама вытащил последнего с мусорной свалки.