Иран запретил своим спортсменам соревноваться с израильтянами

Парламент Ирана одобрил законопроект, согласно которому иранским спортсменам запрещается соревноваться с израильтянами. Об этом сообщил в интервью газете Etemad глава спортивного комитета парламента Мохаммед Азизи.

По его словам, "сионистский режим" (Израиль) не признается Ираном суверенным государством, и потому ни о каких соревнованиях со спортсменами этой страны не может быть и речи.

Азизи подчеркнул, что идеологические принципы страны важнее любых спортивных состязаний, добавив, что спортивные федерации Ирана готовы понести ответственность ради того, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

Иран и ранее запрещал своим спортсменам спортивные соревнования с израильтянами, из-за чего спортсмены из Ирана неоднократно подвергались санкциям.

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