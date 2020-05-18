Советник Трампа обвинил китайских туристов в распространении коронавируса
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро заявил, что путешествия китайских туристов по всему миру обусловили пандемию коронавируса. Он обвинил Китай в сокрытии от мира случаев заражения коронавирусом на ранней стадии эпидемии.
Об этом сообщает ABC News.
“ Да, я виню китайцев. Я не говорю, что они сделали это намеренно, однако их китайский вирус – давайте пройдемся по фактам, исправьте меня в случае ошибки – появился в провинции Ухань, “нулевой” пациент был в ноябре. Китайцы под прикрытием ВОЗ в течение двух месяцев скрывали вирус от мира, после чего самолетами отправили сотни тысяч китайцев в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять это”, – сказал Наварро.
По его словам, “они могли сдержать вирус в Ухане, вместо этого он превратился в пандемию”.
Вместе с тем, он не привел доказательств, что путешествия туристов были осуществлены по указанию китайского правительства.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов полностью разорвать отношения с КНР из-за позиции Китая по коронавирусу.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.
- Также американский лидер добавил, что в США еще не подсчитали сумму, которую компенсации, которую будут требовать от Китая, но она будет больше той, которую озвучили в Германии ($165 млрд).