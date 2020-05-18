Украина и еще 61 страна требуют расследовать происхождение коронавируса

62 страны, в том числе и Украина, поддержали проект резолюции Австралии и Европейского Союза о необходимости расследовать происхождение коронавируса. Документ будет представлен для голосования на Всемирной ассамблее здравоохранения 19 мая.

Об этом сообщает ABC News.

Инициатором расследования стала Австралия. В ответ на это, Китай выступил с резкой критикой Канберры, обвинив ее "в политической атаке".

Предложение Австралии получило широкую международную поддержку. Государства требуют дать "беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку" происхождения коронавируса. При этом, Китай и город Ухань пока упоминаются, как непосредственные виновники пандемии.

Заявление 62 стран пока не поддержали США, требуя более жесткой формулировки в отношении Китая. В свою очередь КНР не поддерживает заявление из соображений собственного интереса. Китайские власти не хотят допускать независимых экспертов на свою территорию.

Проведение совместного расследования происхождения коронавируса поддержали Австралия, Южная Корея, Япония, Индонезия, Турция, Великобритания, Россия, ЮАР, страны Евросоюза, Украина и другие.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 18 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 713 769 человек, из которых 315 187 скончались и 1 733 963 выздоровели.