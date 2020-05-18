Джим Керри покашлял на Трампа и нарисовал новую карикатуру на него

Американский актер Джим Керри записал видео, в котором покашлял на свой телевизор во время трансляции выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

Керри является давним критиком Трампа и ранее прославился своими политическими карикатурами, критикующими администрацию президента. В этот раз, актер решил записать комическое видео, на котором он покашлял на телевизор, когда там транслировался брифинг Трамп в Розовом саду Белого дома.

Свое видео Керри назвал "Obamagate? Yo'mamagate!". В завершении записи актер приклеивает грязную салфетку на телевизор с крупным планом Трампа.

Также недавно Керри нарисовал новую карикатуру на президента и республиканский канал FOX News.

На рисунке Дональд Трамп ведет автобус Республиканской партии к пешеходному переходу, который пересекают американцы в повязках на глазах с надписью "FOX News". Также вверху рисунка присутствует надпись: "Когда Америке нужны маски, FOX News дает им повязки на глаза".

У американца на карикатуре красуется надпись – "Я лучше буду русским, чем демократом", а на детской коляске – "Обреченный".

Еще в 2017 году Джим Керри заявил, что прекращает рисовать политические карикатуры.

"Для меня это было время, когда я просто хотел быть маяком, который говорил бы: "Эй, держись подальше от скал, ты направляешься к скалам", – признался Керри в одном из своих интервью.

Но новые скандалы с республиканским телеканалом и Трампом видимо, заставили актера снова взять в руки карандаш.

Так, 1 апреля 74 профессора журналистики обратились к FOX News в открытом письме, в котором назвали метод освещения пандемии телеканалом "опасным для общественного здравоохранения" из-за "распространения дезинформации".

После этого, телеканал подал в суд на группу, которая добивается запрета на "публикацию ложных и вводящих в заблуждение материалов".

Многие ведущие на FOX News называли коронавирус обманом демократов. Одна из этих ведущих Триш Риган все же была уволена с телеканала после того, как заявила, что пандемия является "аферой с импичментом", инициированной противниками Трампа.

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