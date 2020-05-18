22,9 раза на каждые 1000 слов: назван наиболее часто матерящийся актер

В США определили актера, который наиболее часто употребляет в фильмах матерную лексику. Им стал 36-летний Джона Хилл.

Исследование провел портал Buzz Bingo.

Отмечается, что сайт проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и выяснил, кто из артистов использовал больше всего табуированных слов.

На первом месте оказался Джона Хилл. Он смог стать лидером рейтинга благодаря таким работам, как "Волк с Уолл-стрит", "SuperПерцы", "Полный расколбас" и "Апокалипсис по-голливудски".

По данным СМИ, Джона Хилл приправлял свою речь матом 376 раз, то есть 22,9 раза на каждые 1000 слов.

О своей победе Джона сообщил поклонникам, опубликовав благодарственный пост в Instagram. "Я многих должен поблагодарить. Спасибо, Мартину Скорсезе, что помог мне подняться на вершину. И конечно же, благодарю великого Сэмюэла Эл Джексона", – написал он.

На первых местах списка оказались и такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.

Кстати, в марте портал Buzz Bingo составил рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов. Первое место заняла лента Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит". В ней насчитали 715 ругательств.

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