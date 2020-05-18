Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики Евросоюза
Франция и Германия договорились о создании Фонда восстановления Европйского Союза на сумму 500 млрд евро, который предоставит гранты европейским государствам-членам и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.
Об этом сообщает Reuters.
Страны заявили, что они также предлагают Европейской комиссии заимствовать деньги на финансовых рынках от имени Европейского союза, в то же время соблюдая договоры ЕС.
Меркель говорила о "самой сложной проблеме, с которой пришлось столкнуться ЕС в своей истории", передает Bild.
По ее словам, ситуация "требует чрезвычайных усилий, к которым Германия и Франция готовы"
"Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее", – говорит она.
По словам Елисейского дворца, новая немецко-французская инициатива охватывает сферы здравоохранения, экономики, защиты окружающей среды, интернета и промышленной политики.
Президент Комиссии Урсула фон дер Лейен получила распоряжение стран-членов ЕС о разработке модели реконструкции, способной достичь консенсуса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения от лица Евросоюза за недосточную помощь Италии в начале вспышки коронавируса.
- Премьер-министр Италии уже заявлял, что Евросоюз может потерпеть крах из-за пандемии коронавируса. Джузеппе Конте считает, что блок может развалиться, если в него не вдохнуть новую жизнь.
- Основные разногласия между странами-членами ЕС появились из-за разного видения, как Европе выходить из кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.