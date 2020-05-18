Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления экономики Евросоюза

Франция и Германия договорились о создании Фонда восстановления Европйского Союза на сумму 500 млрд евро, который предоставит гранты европейским государствам-членам и регионам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

Страны заявили, что они также предлагают Европейской комиссии заимствовать деньги на финансовых рынках от имени Европейского союза, в то же время соблюдая договоры ЕС.

Меркель говорила о "самой сложной проблеме, с которой пришлось столкнуться ЕС в своей истории", передает Bild.

По ее словам, ситуация "требует чрезвычайных усилий, к которым Германия и Франция готовы"

"Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее и солидарнее", – говорит она.

По словам Елисейского дворца, новая немецко-французская инициатива охватывает сферы здравоохранения, экономики, защиты окружающей среды, интернета и промышленной политики.

Президент Комиссии Урсула фон дер Лейен получила распоряжение стран-членов ЕС о разработке модели реконструкции, способной достичь консенсуса.

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