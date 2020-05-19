Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ и дал 30 дней, чтобы "улучшить ситуацию"

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе ВОЗ с ультиматумом, угрожая прекратить финансирование организации на постоянной основе. Об этом сообщает ВВС.

В письме Трампа говорится, что у ВОЗ есть 30 дней на то, чтобы провести "существенные улучшения" или рискнуть потерять миллионы и в целом членство США. Обращаясь к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу, Трамп критикует этапы реакции организации на вспышку коронавируса.

Ранее в понедельник, 18 мая, Трамп назвал орган здравоохранения ООН "марионеткой Китая".

Трамп, который собирается снова баллотироваться на пост президента США, сам подвергся широкой критике за то, как его администрация отреагировала на пандемию.

США усилили свою критику ВОЗ и на 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Так, в ходе ассамблеи министр здравоохранения США Алекс Азар обвинил организацию в том, что она позволила COVID-19 "выйти из-под контроля" ценой "многих жизней".

В письме же Тедросу, Трамп обвиняет ВОЗ в "тревожном отсутствии независимости" от Китая. Также президент США обвиняет организацию в том, что она "постоянно игнорировала заслуживающие доверия сообщения" о распространении вируса в Ухане в начале декабря или даже раньше.

Пекин подобные обвинения отрицает. Ранее МИД Китая заявил, что страна "все время поддерживала хорошие связи и сотрудничала" с ВОЗ и "никогда не пыталась манипулировать организацией".

Кроме этого, в письме Трампа говорится, что ВОЗ отложила объявление чрезвычайного положения под давлением президента КНР Си Цзиньпина. Президент США утверждает, что Гебреисус мог бы спасти "много жизней", если бы действовал как бывший глава ВОЗ Гру Харлем Брундтланд во время вспышки SARS в 2003 году.

Трамп пишет, что "повторные ошибки" доктора Тедроса и ВОЗ были "чрезвычайно дорогостоящими для всего мира".

"Единственный путь вперед для ВОЗ – это если она сможет продемонстрировать свою независимость от Китая", – говорится в письме.

В итоге, Трамп призвал организацию взять на себя обязательство "существенно улучшить ситуацию" в течение 30 дней, правда, так и не уточнил, что конкретно имеется в виду. Но без этих изменений, по словам Трампа, США сделают временное замораживание финансирования ВОЗ постоянным, а также "пересмотрят свое членство в организации".

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