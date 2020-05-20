Трамп назвал Пелоси сумасшедшей за ее беспокойство о здоровье президента

Президент США Дональд Трамп вступил в полемику со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, после того, как она раскритиковала главу Белого дома за то, что он принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Трамп назвал Пелоси психически больной.

Об этом пишет СВС News.

Дональд Трамп ранее заявил, что принимает лекарство от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, один из главных оппонентов Трампа по всем вопросам, по этому поводу сказала: "Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и его, скажем, весовой группе".

Ее слова вызвали негативную реакцию у президента США.

"Нэнси Пелоси – больная женщина, у нее проблемы с головой", – сказал Трамп.

Когда его попросили прокомментировать ее слова во время встречи с сенаторами-республиканцами, Трамп ответил: "Я не отвечаю на ее слова. Это пустая трата времени".

Как ранее сообщал Фокус:

В начале пандемии Трамп часто приуменьшал серьезность коронавируса. Президент США даже заявлял, что уровень смертности от коронавируса сопоставим с уровнем летальных исходов от обычного гриппа.

Позже Трамп предлагал лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи тут же попросили не выполнять рекомендации главы Белого дома.