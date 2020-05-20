Палестина объявила о разрыве всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех соглашения с Израилем и США после того, как израильская сторона заявила о намерении присоединить земли на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

Об этом сообщает телеканал WAFA.

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", — сказал Аббас.

Он призвал Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом, как "оккупационная сила", а США назвал ответственными за "притеснения палестинского народа".

"Отныне израильская сторона должна нести полную ответственность перед международным сообществом как оккупационная сила на территории, принадлежащей палестинскому государству со всеми последствиями в соответствии с международным правом", – сказал Аббас.

Он напомнил, что согласно Женевской конвенции 1949 года, оккупационная власть несет ответственность за защиту гражданского населения и его имущества на оккупированной территории, а также устанавливает уголовную ответственность за коллективные наказания, запрещает кражу ресурсов, присвоение и аннексию земель и запрещает принудительное переселение населения с оккупированной территории.

При этом Аббас отметил, что Палестина готова вернуться к переговорам при посредничестве третьей стороны.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

В феврале 2017 года правительство Израиля санкционировало очередное масштабное строительство для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.