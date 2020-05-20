Конфронтация и напряженность: в МИД РФ оценили первый год президентства Зеленского

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили президента Украины Владимира Зеленского в курсе "на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с годовщиной вступления в должность президента Украины Зеленского.

"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", – объявили в ведомстве.

При этом российское МИД недовольно новыми санкциями против российских граждан и юридических лиц.

"В деле санкций он (Зеленский, – ред) превзошел своего предшественника по креативу. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина", – отмечается в комментарии.

При этом в МИД РФ не указывают, что санкции введены за деятельность этих структур во временно оккупированном Крыму.

"Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства Зеленского в Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру", – предположили российские дипломаты.

При этом заявляется, что сегодня русофобия получает в Украине "новое дыхание, возводится, как и при Петре Порошенко, в ранг государственной политики".

Кроме того, в МИД РФ считают, что в Украине "копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность, по указке извне продвигается земельная реформа, а также массово нарушаются права и свободы человека".

Российские дипломаты также считают, что "от своего предшественника (Петра Порошенко, – ред.) нынешний президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать".

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