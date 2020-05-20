"Я – честный и порядочный": Зеленский назвал себя противоположностью Порошенко

Президент Украины отметил, что только его баллотирование не дало пятому президенту пойти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что лишь его баллотирование не дало возможности Петру Порошенко пойти на второй срок президентства.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что считает себя противоположностью своему предшественнику.

"Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Порошенко. Поэтому у меня вопрос: а кто для вас лучше – господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, какой он есть", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что "всем" отличается от Порошенко.

"Я – честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", – сказал Зеленский.

Президент также выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди".

"Что касается приговора Порошенко – я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они (команда Порошенко, – ред.) так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров", – подчеркнул президент.

В то же время, глава государства отметил, что последнее слово за правоохранительными органами.

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