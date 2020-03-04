Зеленский и Порошенко пообщались в Раде и пожали друг другу руки
2020-03-04 20:30:24
О чем именно они говорили пока неизвестно
Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник, пятый президент страны Петр Порошенко пообщались в президиуме Верховной Рады, после чего пожали друг другу руки. Об этом передает Украинская правда.
Короткий разговор между двумя президентами произошел перед голосованием за членов правительства. О чем именно они говорили пока неизвестно.
Во время перерыва в работе Верховной Рады Зеленский говорил с представителя разных фракций, когда к нему подошли представители "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Голоса", чтобы выразить свою позицию о необходимости назначать министров отдельно, а не "пакетом".
Позже подошел Порошенко. Сначала он слушал.
Когда спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о продолжении заседания, все разошлись, но к президенту подошел Порошенко и поговорил с ним несколько минут.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители будут разбираться с тем, что сделал пятый президент Украины Петр Порошенко.
- 28 февраля Петр Прошенко пришел на допрос в Госбюро расследований. Подозрений ему не вручили.