Допрос Порошенко в ГБР: подозрений ему не вручили

Допрос уже окончен

По состоянию на вечер пятницы, 28 февраля, допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР окончен. Подозрений ему не вручили, заявили адвокаты экс-президента.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что Порошенко и его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань провели в здании ГБР около шести часов. После чего к журналистам вышли только адвокаты. Сам Порошенко, возможно, вышел через другой выход.

В частности, адвокат Головань отметил, что Порошенко допрашивали в качестве свидетеля по двум уголовным производствам. Однако он не уточнил, по каким именно.

Также он добавил, что сегодня следователь ГБР Сергеева, действия которой адвокаты Порошенко обжаловали в Шевченковском суде Киева, ушла в отпуск.

Он также пояснил, что сегодня в суде должны были рассматриваться два ходатайства адвокатов об отводе следователя и по обжалованию отказа Сергеевой закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Порошенко.

По словам защитника, должна была состояться встреча со следователем Сергеевой в Шевченковском суде по двум вопросам, в частности, о незаконных действиях следователя об отказе в закрытии уголовного производства, по которому сегодня Порошенко вызвали на допрос. Однако суд вынес постановление, которым отменил отказ Сергеевой закрыть уголовное производство, и следователь должна рассмотреть ходатайство о прекращении производства снова.

"В другом заседании должно было рассматриваться ходатайство об отводе следователя Сергеевой. Но выяснилось, что Сергеева срочно отбыла в отпуск", – сказал Головань.

Как ранее сообщал Фокус:

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

20 января адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

21 января на допрос Порошенко не пришел. После этого в ГБР заявили, что будут готовится к его принудительному приводу.

24 января Порошенко все же пришел на допрос. Вместе с Порошенко на допрос пришла группа депутатов от фракции "Евросолидарности".

После допроса пятый президент заявил, что возбужденные в его отношении уголовные дела – это политические преследования, инспирированные представителями "пятой колонны" по заказу РФ.

21 февраля Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований Петра Порошенко.

28 февраля Петр Прошенко пришел на допрос в Госбюро расследований.