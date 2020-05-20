Немецкий регулятор освободил российский газопровод "Северный поток" от применения положений Газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС.

Послабления в отношении трубопровода будут действовать на территории Германии в течение 20 лет.

"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности Германии от 12 декабря 2019 года", – сказано в сообщении Nord Stream AG.

Ранее иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм "газовой директивы" на проект "Северный поток – 2" отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран.

Для выполнения этих правил "Газпром" должен использовать только 50% мощности "Северного потока-2", а оставшуюся часть предоставить третьим поставщикам. Чтобы сделать это, для морского газопровода придется создать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.