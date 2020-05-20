Германия освободила "Северный поток" от Газовой директивы на 20 лет
Немецкий регулятор освободил российский газопровод "Северный поток" от применения положений Газовой директивы Евросоюза.
Об этом сообщает ТАСС.
Послабления в отношении трубопровода будут действовать на территории Германии в течение 20 лет.
"В соответствии с заявлением, освобождение от конкретной нормы применяется к участку трубопровода, расположенному на территории Германии (включая территориальные воды Германии) и первоначально действует в течение 20 лет, задним числом с момента вступления в силу измененного Закона об энергетической промышленности Германии от 12 декабря 2019 года", – сказано в сообщении Nord Stream AG.
Ранее иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм "газовой директивы" на проект "Северный поток – 2" отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран.
Для выполнения этих правил "Газпром" должен использовать только 50% мощности "Северного потока-2", а оставшуюся часть предоставить третьим поставщикам. Чтобы сделать это, для морского газопровода придется создать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".
- Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".
- Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.
- Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.
- 4 мая судно "Академик Черский", которое планировалось использовать для достройки трубопровода "Северный поток-2", остановилось около Калининграда. Зеркаль уточняет, что сейчас (15 мая) оно уже находится в немецком порту Мукран.
- Дания отказала российскому Газпрому в разрешении на прокладку газопровода "Северный поток-2" на дне Балтийского моря в своей экономической зоне.