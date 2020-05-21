"Через день или два". Трамп пообещал прекратить прием гидроксихлорохина
Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить принимать препарат от малярии гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Он завершит его прием "через день или два", сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Два дня назад Трамп признался, что принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, один из главных оппонентов Трампа по всем вопросам, по этому поводу сказала: "Он наш президент, и я бы предпочла, чтобы он не принимал то, что не было одобрено учеными, особенно в его возрастной группе и его, скажем, весовой группе".
Ее слова вызвали негативную реакцию у президента США. "Нэнси Пелоси – больная женщина, у нее проблемы с головой", – сказал Трамп.
Гидроксихлорохин вызывает споры в мировом сообществе. Многие исследования демонстрируют, что он бесполезен при лечении коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале пандемии Трамп часто приуменьшал серьезность коронавируса. Президент США даже заявлял, что уровень смертности от коронавируса сопоставим с уровнем летальных исходов от обычного гриппа.
- Позже Трамп предлагал лечить коронавирус инъекциями дезинфектора и солнечным светом. Врачи тут же попросили не выполнять рекомендации главы Белого дома.
- Американский актер Джим Керри записал видео, в котором покашлял на свой телевизор во время трансляции выступления президента США Дональда Трампа.