Охота на "Панцири". Турецкие беспилотники уничтожают российские ЗРК в Ливии

Ливийская армия 20 мая уничтожила 4 ЗРК "Панцирь" российского производства, сообщает Анадолу.

"В среду нашим силам удалось уничтожить четыре системы противовоздушной обороны типа "Панцирь", в том числе три в Тархуне", – заявил официальный представитель операции "Вулкан ярости" Мохамед Кануну.

За последний период ливийская армия добилась значительных успехов в боевых действиях против мятежного генерала Халифы Хафтара. Правительственным войскам 18 мая удалось установить контроль над стратегически важной авиабазой Аль-Ватия на западе страны.

Уже тогда сообщалось об уничтожении трех таких установок правительственными войсками Ливии за 48 часов. Первые два комплекса российского производства были выведены из строя в районе авиабазы "Ватийе", а еще один уничтожен авиаударом к югу от города Сирт. Все они были уничтожены БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.

На фоне продвижения ливийской армии представители ряда городов и районов на западе Ливии объявили о поддержке законных властей страны.

Российские ЗРК "Панцирь", используемые силами Хафтара, были поставлены Объединенными Арабскими Эмиратами.

В результате нападения сил Хафтара на правительственные силы, с апреля 2019 года в Ливии погибли более 1000 человек.

Недавно эксперты ООН, которые следят за соблюдением международных санкций странами мира, впервые официально подтвердили пребывания в Ливии от 800 до 1200 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". Они воюют на стороне генерала Хафтара и пытаются помочь ему захватить власть в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Бенгази (Ливия) находятся около 300 российских наемников из "ЧВК Вагнера" для помощи Ливийской национальной армии и ее командующему Халифе Хафтару.