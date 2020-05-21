YouTube составил список запрещенных тем о коронавирусе

Компания Google обнародовала новые правила, согласно которым запрещено распространять в видеохостинге YouTube недостоверную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщается на сайте компании.

"На YouTube запрещена публикация контента о COVID-19, способного привести к причинению серьезного вреда здоровью", – говорится в сообщении.

Речь идет о контенте на следующие темы: лечение, профилактика, диагностика и передача коронавируса.

В список запрещенных тем вошли:

– отрицание существования коронавирусной инфекции,

– отказ от помощи врачей и лечение с помощью народной медицины или молитвы,

– утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть,

– отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться,

– связь заболевания с излучением от сети 5G,

– очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.

Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, а аккаунты пользователей в случае повторных нарушений – забанят.

"Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован", – говорится в сообщении.

К категории "ложные сведения о профилактике" относится контент, содержащий сведения о профилактике COVID-19, которые противоречат рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.

В категорию "ложные сведения о диагностике" входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и местных органов здравоохранения.

К категории "ложные сведения о путях передачи инфекции" относится контент, содержащий данные о передаче вируса, которые противоречат информации ВОЗ и местных органов здравоохранения. Запрещены материалы, в которых есть утверждения о том, что заболевание COVID-19 не является вирусным или заразным, утверждения о том, что коронавирус не распространяется в определенных климатических и географических условиях; утверждения о том, что отдельные лица или группы лиц невосприимчивы к вирусу и не могут являться его переносчиками; сообщения, в которых под сомнение ставятся рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения, в частности – советы о соблюдении физической дистанции и самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции.

К категории "ложные сведения о лечении" относятся материалы, в которых зрителей отговаривают обращаться за медпомощью к врачам и рекомендуют лечить коронавирус в домашних условиях.

Ранее доктор Комаровский в одном из своих популярных видео утверждал, что в Украине в больницу стоит обращаться только тем пациентам с коронавирусом, которые не могут лечиться дома.

"Главное сейчас — чтобы в систему здравоохранения на госпитальном этапе обращались только те, кому нельзя оказать помощь за пределами стационара. И даже в таком случае необходима жесткая селекция. Это преступление перед всеми нами и перед системой здравоохранения, если в стационарах будут находиться люди в состоянии средней тяжести, у которых нормальная концентрация кислорода в крови и которые могут самостоятельно пить и есть, но им, тем не менее, ставят капельницы", — говорил он.

Видео на данный момент просмотрели более 5 млн раз, оно собрало более 210 тыс. лайков.

Как ранее сообщал Фокус: