СБУ разоблачила 79 "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе

Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более тысячи интернет-сообществ

СБУ заявила, что за период действия карантина обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что среди них 4 интернет-агитаторы, которые действовали по заданию из России.

Сказано, что специалисты в области информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование по ним проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более тысячи интернет-сообществ, в целом имеют более 500 тысяч подписчиков", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: