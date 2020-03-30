СБУ разоблачила 79 "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе
2020-03-30 19:07:00
Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более тысячи интернет-сообществ
СБУ заявила, что за период действия карантина обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что среди них 4 интернет-агитаторы, которые действовали по заданию из России.
Сказано, что специалисты в области информационной безопасности разоблачили деятельность пророссийских "киберактивистов" из Одессы, Днепра, Львова и Херсона. Расследование по ним проводится в рамках уголовных производств, начатых по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
"Также киберспециалисты СБУ заблокировали распространение фейкового контента в более тысячи интернет-сообществ, в целом имеют более 500 тысяч подписчиков", – сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во Львове сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая размещала в Интернете фейки о распространении коронавируса в Украине.
- В конце февраля в Сети появился фейк о пяти зараженных коронавиросом в Украине.
- В конце января стало известно, что из Facebook и Instagram будут удалять фейковые новости о коронавирусе.