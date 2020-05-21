Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус, – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров госпитализирован в московскую больницу из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.

По информации издания Baza, несколько дней назад Кадыров пожаловался на недомогание, посчитав его симптомом простуды. Позднее его состояние ухудшилось, и врачи посоветовали ему обратиться к московским врачам.

По информации СМИ, Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник российской столицы.

По неофициальным данным, ему диагностировали поражение легких, диагноз COVID-19 поставлен под подозрение.

В пресс-службе главы Чечни ранее отказывались комментировать тему его здоровья.

Кстати, 16 мая Кадыров подписал указ о поэтапном снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции в регионе.

По данным на 21 мая, в России зарегистрировано 317,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, в Чечне – 1 026 случаев.

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