Польша отменила карантин для украинских заробитчан
Сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, пишет RMF24.
По его словам, на данный момент, как в Польше, так и в других странах западной Европы наблюдается нехватка сезонных рабочих.
"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников через восточную границу приедет в Польшу", – отметил Ардановский.
При этом он отметил, что на данный момент у государства нет возможности проводить тестирование на коронавирус для иностранных граждан.
Министр также призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 12% украинских заробитчан, которые работали в Польше, вернулись в Украину.
- Польские консульства в Украине возобновили выдачу рабочих виз с 4 мая.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.