В Южной Корее снова обеспокоились пропажей Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после появления на публике 1 мая вновь не присуствует на официальных мероприятиях уже три недели. В Министерстве объединения Республики Корея заявили, что будут пристально следить за развитием ситуации касательно местонахождения главы КНДР.

Об этом сообщает Yonhap.

"Соответствующие органы внимательно следят (за развитием ситуации)", – сказал представитель министерства объединения в ответ на вопрос о местонахождении Ким Чен Ына.

"В январе он также пропадал из поля зрения на 21 день, поэтому мы внимательно следим за ситуацией с его отсутствием по сообщениям СМИ", – добавил он.

Отметим, в последнее время Ким Чен Ын стал все реже появляться на публике. В разведке Южной Кореи отметили, что в этом году его публично видели 17 раз. Это намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР делает около 50 публичных выступлений.

Самый долгий период его отсутствия случился в сентябре 2014 года, когда он пропал на 40 дней и вернулся с хромотой. Разведка Южной Кореи позже сообщила, что у него была удалена киста на лодыжке.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.