Лукашенко понадобилась своя ракета с дальностью пуска до 300 км
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране нужно создать свою ракету с дальностью до 300 км. Такую задачу он поставил во время ознакомления с разработками на оборонном предприятии в Мачулищах, сообщило агентство БелТА.
На предприятии президенту рассказали, что сейчас в Беларуси ведется сборка китайских ракет, разрабатывается собственное оружие с дальностью до 300 км. Однако пока сроки не выдерживаются.
"Нам нужна своя ракета. Никто нам такое оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо кланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", – сказал Лукашенко.
Разработчики сообщили, что первый опытный образец должен появиться к сентябрю. Но Россия не хочет предоставлять свои полигоны для испытаний. "Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету делать, а и полигон не предоставляет", – ответил президент.
Для испытания новой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии.
"Наша стратегическая задача в сфере обороны – нанести неприемлемый урон агрессору. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день – это ракеты, высокоточное оружие", – отметил белорусский лидер.
В 2015 году Белоруссия представила реактивную систему залпового огня "Полонез". В 2019 году на вооружение белорусской армии начал поступать ее модернизированный вариант. В частности, дальность стрельбы была увеличена до 300 км. Сейчас в ней используется ракета китайского производства.
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