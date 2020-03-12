Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в Одессу

Сырье будут транспортировать по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Беларусь

12 марта "Укртранснефть" приняла на морском нефтяном терминале "Южный" первый танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ "Южный" – ЛПДС "Броды" – ЛПДС "Мозырь".

"Обеспечение транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины", – сказано в сообщении.

Напомним, что Беларусь начала искать альтернативных российским поставщиков нефти из-за конфликта вокруг цены на нефть и газ для Беларуси. "Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано? Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Переговоры идут с переменным успехом, поэтому Беларусь старается пока приобрести нефть в других странах.

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