Смерть супружеской пары украинцев на Бали: в МИД назвали предварительную причину

Предварительной причиной смерти в апреле супружеской пары украинцев на Бали является отравление.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

Отмечается, что индонезийские эксперты выявили в крови ядовитые вещества, но окончательную причину гибели установят после вскрытия тел.

По словам Погорельцева, в крови умерших обнаружен метанол и этанол, что может свидетельствовать о факте отравления.

Погорельцев добавил, что с целью поиска источника отравления следователи провели повторный осмотр отельного номера, в котором нашли тела, и изъяли вещественные доказательства.

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