Смерть супружеской пары украинцев на Бали: в МИД назвали предварительную причину
Предварительной причиной смерти в апреле супружеской пары украинцев на Бали является отравление.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.
Отмечается, что индонезийские эксперты выявили в крови ядовитые вещества, но окончательную причину гибели установят после вскрытия тел.
По словам Погорельцева, в крови умерших обнаружен метанол и этанол, что может свидетельствовать о факте отравления.
Погорельцев добавил, что с целью поиска источника отравления следователи провели повторный осмотр отельного номера, в котором нашли тела, и изъяли вещественные доказательства.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 апреля стало известно, что на острове Бали (Индонезия) найдены мертвыми двое украинцев. Их тела нашли в номере отеля, в котором они проживали.
- Украинские туристы, прилетевшие в марте с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.