В Португалии заявили, что ждут туристов из Европы

Португалия вновь открыта для туристов из других стран Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва, пишет Reuters.

"Туристы приветствуются в Португалии", – сказал Сантуш Силва, пояснив, что некоторые медицинские проверки будут введены в аэропортах, но для тех, кто прилетит в Португалию не будет обязательного карантина.

Португалия постепенно ослабляет карантинные ограничения. Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.

"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность приветствовать гостей", – сказал Сантуш Силва.

Полеты в страны Европейского Союза по-прежнему временно приостановлены до 15 июня. Сухопутная граница Испании и Португалии, которая была закрыта для туристов с марта, также останется закрытой до 15 июня.

Португалия к настоящему времени зарегистрировала 30 200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 1289 смертей.

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