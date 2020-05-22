В Португалии заявили, что ждут туристов из Европы

Мир
Португалия постепенно ослабляет карантинные ограничения

Португалия вновь открыта для туристов из других стран Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва, пишет Reuters.

"Туристы приветствуются в Португалии", – сказал Сантуш Силва, пояснив, что некоторые медицинские проверки будут введены в аэропортах, но для тех, кто прилетит в Португалию не будет обязательного карантина.

Португалия постепенно ослабляет карантинные ограничения. Страна пострадала от коронавируса значительно меньше соседней Испании.

"Система здравоохранения Португалии реагирует хорошо, и это очень важно для нас, чтобы иметь возможность приветствовать гостей", – сказал Сантуш Силва.

Полеты в страны Европейского Союза по-прежнему временно приостановлены до 15 июня. Сухопутная граница Испании и Португалии, которая была закрыта для туристов с марта, также останется закрытой до 15 июня.

Португалия к настоящему времени зарегистрировала 30 200 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 1289 смертей.

Как ранее сообщал Фокус: