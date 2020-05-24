Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике

Северокорейские СМИ сообщают, что участники заседания предложили новую стратегию для усиления ядерного сдерживания. При этом, в чем именно он заключается, не уточняется.

Кроме того, как пишет ЦТАК, "были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии".

Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР

Ким Чен Ын также подчеркнул важность "реализации монолитного лидерства партии" над военными и определил "ключевые вопросы", которым должно переделяться повышенное внимание в военно-политической деятельности вооруженных сил КНДР.

По итогам заседания Ким Чен Ын подписал семь документов, в том числе приказы о реорганизации структуры военного командования.

СМИ КНДР не сообщили о дате проведения встречи, однако, как отмечает Yonhap , обычно подобные отчеты появляются на следующий день после таких официальный мероприятий.

Напомним, в последний раз Ким Чен Ын появился на публике 1 мая. Тогда он участвовал в торжественном открытии завода по производству удобрений. Перед этим он больше месяца отсутствовал в публичном пространстве. На этом фоне появились слухи, что лидер КНДР после тяжелой операции находится в вегетативном состоянии или даже умер.

Как ранее сообщал Фокус:

Впоследнее время Ким Чен Ын стал все реже появляться на публике. В разведке Южной Кореи отметили, что за первые четыре месяца его публично видели 17 раз. Это намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР делает около 50 публичных выступлений.