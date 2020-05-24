В Британии умер таксист, оплеванный пассажиром с коронавирусом
В Лондоне от коронавируса умер 61-летний таксист, которого оплевал пассажир, отказавшийся платить за проезд. Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел 22 марта в районе Стратфорд, в восточном Лондоне. Таксист Тревор Белль подвез мужчину, который в конце поездки отказался платить и плюнул в пожилого мужчину, сказав, что у него коронавирус.
По словам друга Тревора Дамиана Бриггса, вскоре после произошедшего мужчина почувствовал себя плохо. Недавно ставший дедушкой водитель такси, умер в Королевской лондонской больнице.
"Он провел три недели, борясь с этим (коронавирусом, – ред.) и к сожалению, не выстоял до конца. Ужасно то, что возможно, он заразился выполняя свою работу", – рассказал Бриггс.
Кровь мужчины была пожертвована для изучения воздействия COVID-19 на людей из этнических меньшинств.
Впрочем, это не первый подобный случай в Британии за последнее время. В начале апреля работник билетной кассы железнодорожной станции "Виктория" в Лондоне умер от коронавируса после того, как на него напал неизвестный мужчина, утверждавший, что он болен COVID-19.
Кроме этого, недавно неизвестный оплевал пассажира метро, когда он вступился за сотрудников билетной кассы на станции "Майл-Энд". Нападавший требовал пропустить его через турникет без денег.
Случайный свидетель вмешался в спор и был оплеван. Полиция обыскала район, но нападавший так и не был найден.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Британии за месяц карантина от нападений пострадали свыше 300 врачей. Были случаи, когда британцы плевали или даже кусали сотрудников экстренных служб и полиции.
- В начале мая в полиции Лондона заявляли, что не могут справиться с нарушителями карантинных ограничений. "К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво", – констатировали стражи правопорядка.
- На днях премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал масштабную программу по борьбе с коронавирусом в стране. Ее суть заключается в отслеживании контактных лиц с помощью мобильного приложения.