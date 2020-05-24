В Британии умер таксист, оплеванный пассажиром с коронавирусом

В Лондоне от коронавируса умер 61-летний таксист, которого оплевал пассажир, отказавшийся платить за проезд. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 22 марта в районе Стратфорд, в восточном Лондоне. Таксист Тревор Белль подвез мужчину, который в конце поездки отказался платить и плюнул в пожилого мужчину, сказав, что у него коронавирус.

По словам друга Тревора Дамиана Бриггса, вскоре после произошедшего мужчина почувствовал себя плохо. Недавно ставший дедушкой водитель такси, умер в Королевской лондонской больнице.

"Он провел три недели, борясь с этим (коронавирусом, – ред.) и к сожалению, не выстоял до конца. Ужасно то, что возможно, он заразился выполняя свою работу", – рассказал Бриггс.

Кровь мужчины была пожертвована для изучения воздействия COVID-19 на людей из этнических меньшинств.

Впрочем, это не первый подобный случай в Британии за последнее время. В начале апреля работник билетной кассы железнодорожной станции "Виктория" в Лондоне умер от коронавируса после того, как на него напал неизвестный мужчина, утверждавший, что он болен COVID-19.

Кроме этого, недавно неизвестный оплевал пассажира метро, когда он вступился за сотрудников билетной кассы на станции "Майл-Энд". Нападавший требовал пропустить его через турникет без денег.

Случайный свидетель вмешался в спор и был оплеван. Полиция обыскала район, но нападавший так и не был найден.

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