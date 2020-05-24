Из-за коронавируса закрылась самая глубокая шахта в мире

В Южной Африке были приостановлены работы на самой глубокой золотодобывающей шахте в мире из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Решение о приостановке всех работ было принято после того, как 164 работника рудника оказались заражены COVID-19. Речь идет о шахте Мпоненг, которая вместе с другими шахтами в стране, возобновила работу в прошлом месяце после закрытия в марте в рамках национального карантина.

Шахта работала на 50% своей мощности, но некоторые работники выразили обеспокоенность по поводу собственной безопасности.

В компании AngloGold Ashanti заявили, что 650 работников были проверены на наличие коронавируса после того, как был обнаружен первый случай COVID-19. Большинство из тех, кто дал положительный результат, были бессимптомными. Сейчас они находятся в изоляции.

На данный момент в Южной Африке зафиксирован 21 343 случай коронавируса, что является наибольшим количеством зараженных на континенте. Также было зарегистрировано 407 смертей, что меньше чем в Египте и Алжире.

Шахта Мпоненг находится примерно в 75 км к юго-западу от Йоханнесбурга и уходит вглубь земли на 4 км.

Работы на шахте были "временно приостановлены", чтобы отследить контакты и "дезинфицировать рабочие места", говорится в заявлении управляющей компании.

Отмечается, что эта вспышка коронавируса на шахте последовала за аналогичной на платиновой шахте. В Южной Африке шахты, в которых люди часто работают в непосредственной близости под землей, часто становятся эпицентром других заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ.

Несмотря на годы относительного спада, Южная Африка остается одним из крупнейших производителей золота в мире, и этот сектор является жизненно важной частью национальной экономики.

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