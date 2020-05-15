В Африке коронавирусом могут заразиться 250 миллионов человек, – ВОЗ

При этом, в африканских странах тяжелых случаев и смертей будет меньше, чем в США и Европе

ВОЗ прогнозируется, что в Африке коронавирусом заразятся 250 млн человек, но количество тяжелых случаев и смертей будет меньше, чем в США и Европе. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно модели регионального бюро ВОЗ для Африки, на континенте будет низкий уровень передачи и распространения вируса, в результате чего может погибнуть 190 тыс. человек. Но авторы предупреждают, что рост числа госпитализированных пациентов и "огромное влияние" вируса на такие услуги, как иммунизация и роды, сокрушит и без того шаткую систему здравоохранения.

Каждый четвертый (22%) из миллиарда людей в странах, где проводился анализ, будет инфицирован в первый год. Но пандемия может длиться дольше, возможно, в течение нескольких лет.

Авторы подчеркивают, что в сравнении с США и Европой, возрастные характеристики континента намного моложе, что приведет к более низким показателям передачи. Также этому способствуют более низкие показатели ожирения среди населения.

"Самым большим фактором, который влияет на наши цифры, является возраст. У нас также очень мало людей, страдающих ожирением, хотя их число растет, но еще далеко от уровней США", – говорит один из аналитиков Хамфри Карамаги.

Ранее в докладе Экономической комиссии ООН для Африки прогнозировался гораздо больший уровень инфицирования и смертности. Тогда предполагалось, что коронавирусом заразятся 1,2 млрд человек, а умрут 3,3 млн жителей континента.

"Мы пытались учитывать то, что видим на местах. И мы наблюдаем более низкую скорость передачи в африканских странах по сравнению с Европой и США", – подчеркнул Карамаги.

Некоторые эксперты предполагают, что африканские страны могут сообщать о меньшем количестве случаев коронавируса из-за ограниченных возможностей диагностики. Но Карамаги приводит в пример Южную Африку, которая обладает "хорошими возможностями обнаружения, но низкими показателями".

"Может присутствовать нюанс с отчетностью, но мы не думаем, что это полностью объясняет показатели, которые мы видим. В социально-культурной системе, или в вопросах развития, или окружающей среде есть нечто, что замедляет передачу", – говорит аналитик.

В своей модели исследователи рассчитали риск инфицирования и оценили потенциальное количество смертей для каждой из 47 стран региона ВОЗ.

Карамаги отмечает, что на данный момент уровень смертности от вируса в Африке составляет 0,06% в сравнении с примерно 0,1% в других странах.

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