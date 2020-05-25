Президента Австрии поймали на нарушении карантина

Австрийского президента Александера Ван дер Беллена уличили в нарушении карантина. Он находился в ресторане после официально разрешенного времени.

Об этом сообщает Kurier.

В ночь на воскресенье, 24 мая, глава государства находился в ресторане со своей супругой. По словам Ван дер Беллена, он "заболтался и не заметил, как пролетело время".

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позже 23 часов.

Полиция обнаружила президента страны в 0:18, за бокалом вина, общающимся с супругой на летней террасе итальянского ресторана.

"Ресторан давно закрылся, счет был оплачен, но гости остались в саду после того, как сотрудники и менеджер ресторана уже направлялись домой", – сообщили в полиции.

Как ранее сообщал Фокус: