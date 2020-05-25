Пациенты с СOVID-19 уже не заразны после 11 дней болезни, – исследование

Сингапурские исследователи пришли к выводу, что люди, заболевшие коронавирусом, не распространяют инфекцию после 11 дней болезни. При этом, их тест может быть по-прежнему положительным. Об этом говорится в совместном исследовании Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины, передает New York Post.

Эксперты исследовали 73 пациента с коронавирусом и пришли к выводу, что ”вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня болезни”.

"Исходя из накопленных данных с начала пандемии COVID-19, инфекционный период (коронавируса) у заразившихся лиц может начинаться примерно за 2 дня до появления симптомов и длится около 7-10 дней", – написали исследователи.

По их словам, пациенты могут по-прежнему давать положительный результат через две недели, но анализы могут собирать фрагменты вируса, которые больше не жизнеспособны и не распространяют инфекцию.

"Активная репликация вируса быстро падает после первой недели, а жизнеспособный вирус не был обнаружен после второй недели болезни", – пишут исследователи.

Эксперты предположили, что полученные результаты могут помочь медицинским учреждениям в принятии решений о том, когда выписывать пациентов.

Хотя размер выборки был небольшим, исследователи уверены, что полученные результаты дадут возможность провести более широкое исследование.

"С научной точки зрения, я уверена, что имеется достаточно доказательств того, что человек уже не заразен после 11 дней", – сказала директор Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний Лео Йи-син.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые из Южной Кореи нашли доказательства, что пациенты, перенесшие COVID-19 и снова давшие положительные результаты тестов, не являются заразными и даже имеют антитела от вируса.