В Японии отменено чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая заявил об отмене режима чрезвычайного положения (ЧП) в последних пяти префектурах страны, включая столичный округ Токио, сообщила Japan Times.

Ранее ЧП отменили в 42 японских префектурах из 47. Таким образом, к настоящему моменту режим ЧП, введенный в связи с пандемией коронавируса, в Японии полностью снят.

Ожидалось, что это произойдет не ранее 31 мая. Но правительство ускорилось, так как ситуация в экономике страны из-за ограничений ЧП ухудшается.

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В целом, стране удалось сохранить относительно низкий показатель смертности по сравнению с другими странами и снизить количество новых случаев инфицирования. При этом в Японии не вводились жестокие и массовые ограничения, как во многих других странах. "Наша модель продемонстрировала свою силу", – сказал Абэ.

Но отмена режима ЧП не означает отмены всех ограничений. Правительство планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, а также увеличить бюджет финансирования медицинской системы в рамках подготовки к новой вспышке болезни.

В общей сложности в Японии 16 550 человек получили положительный результат теста на COVID-19. Умерли 820 человек.

Как ранее сообщал Фокус: