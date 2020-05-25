В Греции серийный насильник упал со скалы, убегая от полиции

В Греции серийный насильник, по прозвищу "Чудовище из Кавоса", сорваля с 30-метровой скалы, когда пытался сбежать от полиции. Об этом сообщает The Sun.

47-летний Димитрис Аспиотис, изнасиловавший почти 100 женщин, в том числе иностранных туристок, получил многочисленные переломы во время задержания. Его смогли арестовать после 3-часовой спасательной операции. Правоохранителям пришлось поднимать беглеца на носилках из труднодоступного места под утесом.

Полиция начала поиски Аспиотиса заподозрив его в изнасиловании 34-летней албанской женщины две недели назад.

Димитрис Аспиотис. Фото: из соцсетей

Подозреваемый отправился в тюрьму в 2012 году за изнасилование почти сотни женщин, но был выпущен досрочно в конце 2018 года. Преступник был приговорен к 52 годам заключения, но смог убедить чиновников в том, что изменился. Он утверждал, что справился со своей кокаиновой зависимостью, которая по его словам, толкала на преступления. Аспиотис затаскивал женщин в лес, где неоднократно их насиловал, иногда в течение нескольких дней.

Теперь Аспиотиса вернут в тюрьму для отбывания оставшейся части его срока.

Спасательная операция. Фото из соцсетей.

"Я надеюсь, что он будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь. Пришло время греческим властям выбросить ключ", – заявила 33-летняя британка Кейли Морган, которая ранее стала жертвой насильника.

Отмечается, что условно-досрочное освобождение Аспиотиса вызвало бурю негодования. Он изнасиловал четырех женщин в 2010 году, включая Кейли, спустя всего 6 недель после досрочного освобождения из тюрьмы за нападения, совершенные с 1997 по 2005 годы.

Последнее преступление насильника было совершено в начале мая 2020 года, когда он на протяжении трех дней насиловал в лесу гражданку Албании. В нападавшем опознали Аспиотиса, который теперь находится под охраной в больнице на острове Корфу.

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