В Мексике детенышей редкого вида пумы назвали Пандемией и Карантином
Два детеныша восточных пум (Puma concolor couguar), родившихся в зоопарке Bio-Africa города Кордова в Мексике, назвали Пандемией и Карантином. Появились на свет они 20 марта, поэтому клички получили в духе времени. В одном вольере с ними сейчас живет тигренок Ковид, сообщило Euronews.
"Сотрудники зоопарка хотят напомнить людям об их коллективной ответственности за происходящее и о необходимости сплочения перед лицом общей беды", – сказала ветеринар Кетсия Родригес.
Владелец Bio-Africa Гонсало Родригес считает, что благополучному рождению способствовали карантинные ограничения, которые снизили уровень загрязнения воздуха и стресса у животных зоопарка. "Мы надеемся, что Пандемия и Карантин помогут увеличить численность очень редких восточных пум", – сказал он.
Восточные пумы считаются в США вымершим подвидом. Они обитали в штатах Мэн, Мичиган, Иллинойс, Кентукки и Южная Каролина.
Детеныши в Мексике родились у двух пум, которых ранее забрали из цирка, после того, как в стране был введен запрет на шоу с животными.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирус подтвердили у восьмерых хищных кошек. Первой инфекцию обнаружили у тигрицы Нади.
- Китайский центр разведения панд в провинции Чэнду проверил всех своих питомцев на коронавирус. Смотрители очень нервничали, узнав, что тигры и львы из зоопарка в Бронксе подхватили инфекцию, и решили действовать на упреждение. До того, как у панд могли появиться симптомы.