В Мексике детенышей редкого вида пумы назвали Пандемией и Карантином

Два детеныша восточных пум (Puma concolor couguar), родившихся в зоопарке Bio-Africa города Кордова в Мексике, назвали Пандемией и Карантином. Появились на свет они 20 марта, поэтому клички получили в духе времени. В одном вольере с ними сейчас живет тигренок Ковид, сообщило Euronews.

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"Сотрудники зоопарка хотят напомнить людям об их коллективной ответственности за происходящее и о необходимости сплочения перед лицом общей беды", – сказала ветеринар Кетсия Родригес.

Владелец Bio-Africa Гонсало Родригес считает, что благополучному рождению способствовали карантинные ограничения, которые снизили уровень загрязнения воздуха и стресса у животных зоопарка. "Мы надеемся, что Пандемия и Карантин помогут увеличить численность очень редких восточных пум", – сказал он.

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Восточные пумы считаются в США вымершим подвидом. Они обитали в штатах Мэн, Мичиган, Иллинойс, Кентукки и Южная Каролина.

Детеныши в Мексике родились у двух пум, которых ранее забрали из цирка, после того, как в стране был введен запрет на шоу с животными.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирус подтвердили у восьмерых хищных кошек. Первой инфекцию обнаружили у тигрицы Нади.