В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса.

Об этом сообщила директор Всемирной организации здравоохранения в Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен, передает Reuters.

"Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19", – сказала Этьен и предупреждает, что у региона "очень тяжелые" недели впереди, и Бразилии предстоит пройти долгий путь.

Представители ВОЗ также обеспокоены ускорением вспышек в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

По данным исследования, проведенного в Университете Вашингтона, текущие данные свидетельствуют о том, что к августу в Перу будет зарегистрировано около 20 тысяч случаев смерти COVID-19. Кроме того, коек в отделениях интенсивной терапии к тому времени может не хватить.

При этом, число смертей в Чили может увеличиться почти до 12 тысяч, в Мексике до 7 тысяч, в Эквадоре – 6 тысяч, в Аргентине – 5 500, а в Колумбии – до 4500.

В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 2,4 миллиона случаев COVID-19 и более 143 тысяч случаев смерти от респираторного заболевания, вызванного COVID-19. По словам Этьен, Латинская Америка обогнала Европу и США в ежедневных инфекциях.

Так, ежедневный уровень смертности в Бразилии стал самым высоким в мире. Общее число погибших в стране может увеличиться в пять раз до 125 тысяч к началу августа.

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на стремительный рост количества зараженных и умерших, президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает призывать к смягчению карантина с целью спасти экономику страны.