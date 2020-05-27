Суд в Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко

Высший земельный суд Ольденбурга (Германия) отказал Украине в экстрадиции подозреваемого в коррупции экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Решение было принято в среду, 27 мая, пишет DW.

Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине происходит по политическим мотивам.

По мнению суда, "существует значительная вероятность", что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление германской адвокатской конторы, которая представляла его интересы, "суд города Ольденбург постановил немедленно освободить Онищенко".

Отмечается, что аналогичная информация опубликована в самом суде Ольденбурга, но там не называется имя фигуранта.

"В настоящее время не установлено, что преследование в Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права", – говорится в сообщении.

В суде добавили, что обращались к украинской стороне с просьбой детально описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получили лишь "слишком общую информацию".

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.

Высший антикорсуд решил рассматривать в Украине его дело заочно, так как он находился в СИЗО Германии. Также в начале этого года в Офисе генпрокурора говорили, что информация по делу Онищенко засекречена и не может быть разглашена, ведь она составляет тайну досудебного следствия.

11 февраля стало известно, что Онищенко подал прошение предоставить ему в Германии политическое убежище.