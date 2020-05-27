В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса

С 27 мая в Испании начался 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии.

Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.

Отмечается, что до 6 июня в стране будут приспущены флаги на зданиях всех госучреждений, а также на кораблях ВМФ и представительствах королевства за рубежом.

Королевская семья Испании, члены правительства, сотрудники различных государственных учреждений и простые жители страны почтили минутой молчания память жертв пандемии коронавируса. В траурной церемонии принял также участие король Фелипе VI.

"Боль и признание всей Испании тем, кто стал жертвами COVID-19. Память о них всегда будет вместе с нами", – говорится в сообщении правительства страны в Twitter.

Председатель правительства Педро Санчес, некоторые члены кабмина и сотрудники администрации вышли на ступени премьерской резиденции Монклоа, чтобы почтить память умерших.

С начала эпидемии в Испании было выявлено более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались почти 27 тысяч человек. 80% умерших, по официальным данным, это люди старше 70 лет. В последний раз общенациональный траур в стране объявляли после терактов в Каталонии в августе 2017 года.

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