В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса
С 27 мая в Испании начался 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Это самый длинный по продолжительности траур в истории испанской демократии.
Об этом сообщила пресс-служба испанского правительства.
Отмечается, что до 6 июня в стране будут приспущены флаги на зданиях всех госучреждений, а также на кораблях ВМФ и представительствах королевства за рубежом.
Королевская семья Испании, члены правительства, сотрудники различных государственных учреждений и простые жители страны почтили минутой молчания память жертв пандемии коронавируса. В траурной церемонии принял также участие король Фелипе VI.
"Боль и признание всей Испании тем, кто стал жертвами COVID-19. Память о них всегда будет вместе с нами", – говорится в сообщении правительства страны в Twitter.
Председатель правительства Педро Санчес, некоторые члены кабмина и сотрудники администрации вышли на ступени премьерской резиденции Монклоа, чтобы почтить память умерших.
С начала эпидемии в Испании было выявлено более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались почти 27 тысяч человек. 80% умерших, по официальным данным, это люди старше 70 лет. В последний раз общенациональный траур в стране объявляли после терактов в Каталонии в августе 2017 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Испании жители Мадрида устроили "кастрюльный протест", требуя поскорее отменить карантинные ограничения. Акция прошла в воскресение, 17 мая. Так, в Мадриде несколько сот человек вышли на улицу Нуньес де Бальбоа, расположенную в самом дорогом районе столицы Саламанка, где живут в основном избиратели правой Народной партии и крайне правой VOX.
- Правительство Испании отменит с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов.